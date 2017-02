Hannover 96

Ein Ex-96er erzielt Greuther Führungstreffer

Es war sicher einer der schönsten Treffer der aktuellen Zweitliga-Saison: In der 16. Minute der Partie SpVgg Greuther Fürth gegen Hannover 96 nahm der Fürther Serdar Dursun eine Kopfballvorlage von der linken Seite mit dem Rücken zum Tor an – und platzierte ihn per Fallrückzieher im 96-Kasten. Ein