Lokalsport

Handballfreunde feiern Derby-Sieg

SPRINGE. Dass die Handballfreunde Springe in eigener Halle jeden Gegner schlagen können, beweisen sie immer wieder. Dass sie gegen Eintracht Hildesheim, den Spitzenreiter der 3. Liga Ost, vor 700 Zuschauern aber so deutlich mit 31:25 (14:16) gewinnen würden, „hätte ich noch in der Halbzeit nicht